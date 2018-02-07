Абэ назвал отсутствие мирного договора с Россией "ненормальной ситуацией"

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Ситуация, когда между Японией и Россией нет мирного договора, ненормальная, и из нее нужно выходить, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Это заявление он сделал на ежегодном Общенациональном съезде за возвращение северных территорий, как в Японии называют четыре острова южных Курил.

"После войны прошло уже 72 года, но до сих пор сохраняется ненормальная ситуация, когда у нас нет мирного договора (с Россией — ред.). Из этой ситуации надо каким-то образом выходить", — приводит слова премьера агентство Киодо.

Он подчеркнул, что уже 20 раз проводил встречи с российским президентом и намерен посетить Россию в мае этого года.

"У нас общее сильное намерение положить конец сложным проблемам, оставшимся после войны", — сказал Абэ.

Общенациональный съезд за возвращение северных территорий проходит в Японии ежегодно 7 февраля с участием премьер-министра, главы МИД и других политиков.

День северных территорий отмечается в Японии 7 февраля — в годовщину подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония претендует на эти острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.