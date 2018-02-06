МИД: Россия ни на шаг не уходила от позиции, что нужно сотрудничать с США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Москва ни на шаг не уходила от своей позиции, что нужно сотрудничать с США даже при наличии противоречий, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона не уходила ни на шаг от своей позиции: мы, с одной стороны, адекватно отвечали на все обвинения, которые мы слышали в свой адрес, приводили факты и аргументы, с другой стороны, каждый раз мы говорим о том, что мы за взаимодействие, за сотрудничество и считаем, что даже самые объективные разногласия могут решаться, что уж говорить, если речь идет об информационных кампаниях", — сказала Захарова в эфире телепрограммы "60 минут" на канале "Россия 1"

"Есть сотрудничество, есть взаимодействие (между РФ и США), мы работаем с американским посольством, наше посольство работает по дипломатической линии в Вашингтоне, есть целый ряд направлений (сотрудничества), ну просто жизнь подталкивает — это и Сирия, и борьба с терроризмом и т.д., на которых мы должны сейчас фокусироваться. И чем больше есть какая-то очевидная потребность к тому, чтобы две страны начали взаимодействовать, тем больше русофобские силы, часть политического истеблишмента, которая никак не может пропустить свое поражение (на выборах президента США), заводится", — добавила Захарова.