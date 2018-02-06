Доля конструктива в отношениях с США должна расширяться, заявила Захарова

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Доля конструктива в отношениях РФ и США должна расширяться, это назрело давно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут".

"Конечно, назрело давно и это очевидно, просто мировая ситуация подсказывает уже всем, что доля конструктива (в отношении США к РФ — ред.) должна расширяться, а доля этой информационной шумихи, этой русофобской политики, которую проводит определенная часть американского истеблишмента, должна уменьшаться", — сказала Захарова.