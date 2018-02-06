Депутат Плетнёва опровергла, что заявляла, будто бы в России "нет выборов"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва опровергла информацию о якобы сделанном ею заявлении о фальсификациях на выборах в России.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Элла Памфилова зачитала на заседании сообщение в СМИ, согласно которому депутат от КПРФ Тамара Плетнёва заявила, что выборов в России нет, есть одни фальсификации, "скажут, выбирай обезьяну — я выберу".

Председатель Центризбиркома посоветовала депутату быть последовательной и сдать думский мандат, отметив, что ей "очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной".

"Вот у нее (Эллы Памфиловой. — Прим. ред.) и спрашивайте. Я никаких заявлений не делала. Я вместе с ребятами смеялась. Они (те, кто растиражировал данное заявление. — Прим. ред.) — негодяи. Всё", — сказала Плетнёва.