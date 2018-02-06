Кандидат в президенты Сурайкин назвал космос приоритетной отраслью

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин считает, что стране необходимо активнее вкладываться в развитие космической отрасли.

Сурайкин во вторник посетил выставку советского агитационного плаката "Мы выбираем космос", открытую в Музее космонавтики.

"В советское время в оборонной промышленности, космической промышленности хищения были просто невозможны. И качество тогда продукции было просто на таком уровне, который сейчас даже представить нельзя. Мы должны использовать эту практику, вернуться к лучшим советским традициям, развивать космос, создавать свою промышленность под космические проекты", — сказал Сурайкин журналистам в ходе осмотра выставки.

Политик отметил, что подобный подход даст рабочие места, новые технологии и новые возможности. "Мы будем добиваться того, чтобы космическая отрасль была на особом счету в нашем государстве", — отметил Сурайкин.

Он добавил, что космическая отрасль "является не просто оборонной отраслью, это эффективный инструмент для активизации народного хозяйства". "(В СССР — ред.) на один рубль, вложенный в космическую сферу, до четырех рублей было прибыли, и эти технологии, полученные в космосе, советская власть использовала и в народном хозяйстве", — обратил внимание Сурайкин.

Во вторник состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены результаты проверки подписных листов Сурайкина. Среди выбранных подписей отбраковано 2234 (3,72%), количество достоверных является достаточным для его регистрации на выборах-2018, этот вопрос рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг.