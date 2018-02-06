На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарстана‍

МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера. Об этом сообщил РИА Новости представитель дагестанского парламента.

Его кандидатуру рассмотрят в среду на сессии Народного собрания.

В конце января в Дагестан приехала спецкомиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова. Обыски прошли также в администрации Табасаранского района. В понедельник СК задержал врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы.