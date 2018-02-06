ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул США в Екатеринбурге доктор Пол М. Картер планирует на своем посту работать над улучшением отношений России и Америки.

"Я вижу много положительного в работе моих предшественников. Все они были очень разными. У них были разные подходы, разные способы работы. Но каждый генеральный консул здесь стремился к тому, чтобы улучшить российско-американские отношения и укрепить консульство. И я хочу продолжать эту работу, чтобы наши отношения улучшались, и с тем, чтобы консульство продолжало эффективно работать", — сказал генконсул в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как он оценивает деятельность своих предшественников на посту.

Он отметил, что "американо-российские отношения всегда были непростыми".

"У них были и подъемы, и спады в течение истории. Посол США в России Джон Хантсман работает над тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения этих взаимоотношений, улучшить их. И я, в свою очередь, буду делать все возможное, чтобы помочь ему в этом процессе. Как сказал посол Хантсман, мы должны достигнуть прогресса в ключевых вопросах – например, в исполнении минских соглашений (по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.), и тем самым вырастить доверие. На основе доверия мы можем улучшить отношения между нашими странами. Я думаю, что именно этого хотят и россияне, и американцы", — подчеркнул дипломат.

По его словам, между жителями России и США много общего. "Я встречаю здесь россиян, и чем больше с ними общаюсь, тем больше я понимаю, насколько похожи американцы и россияне. Люди хотят одного и того же в обеих странах – они хотят хорошей работы, хорошей зарплаты, чтобы у них был уютный дом, чтобы их дети жили лучше, чем они сами. И, я думаю, на основе этой похожести людей мы сможем выстроить в долгосрочной перспективе хорошие отношения. Я оптимистично смотрю в будущее", — сообщил генконсул.