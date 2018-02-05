Депутат Умаханов отметил профессионализм главы республики Дагестан

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отставка правительства республики Дагестан говорит о профессионализме врио главы региона Владимира Васильева, считает представляющий данный субъект РФ в Госдуме Умахан Умаханов.

Соответствующий указ главы Дагестана был опубликован в понедельник. Временно исполняющим обязанности председателя правительства республики назначен Анатолий Карибов.

"Я считаю, что Владимир Абдуалиевич (Васильев) правильно сделал, что отправил в отставку правительство. И что говорит о профессионализме Васильева, он за короткое время вник во все… И сегодняшние аресты тоже об этом говорят. Я думаю, они и дальше будут продолжаться", — сказал Умаханов.

В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") был назначен глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства Дагестана, бюджет которого на 75% дотируется из федерального центра.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.