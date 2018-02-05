Делегация из Бенина посетит Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Крым посетит делегация из африканской республики Бенин, сообщил директор фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира "Миротворец" Артур Ксенофонтов.
"Цель визита — ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым — это территория мира", — сказал РИА Новости Ксенофонтов.
Кроме того, по его словам, делегация планирует обсудить возможность проведения в республике Дней Африки, вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.
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