Делегация из Бенина посетит Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Крым посетит делегация из африканской республики Бенин, сообщил директор фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира "Миротворец" Артур Ксенофонтов.

Делегация прибывает 12 февраля по приглашению фонда. В ее состав войдут президент организации "Дом Африки" Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

"Цель визита — ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым — это территория мира", — сказал РИА Новости Ксенофонтов.

Кроме того, по его словам, делегация планирует обсудить возможность проведения в республике Дней Африки, вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.

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