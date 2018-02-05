Встречи Путина и Титова по желающим вернуться бизнесменам не планируется

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста, а также кандидат в президенты Борис Титов сообщил РИА Новости, что у него не назначено встреч с президентом Владимиром Путиным по поводу списка российских предпринимателей, желающих вернуться из Лондона.

В субботу Титов в Лондоне встретился с российскими бизнесменами, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении. На встрече присутствовали около 30 человек. Также бизнес-омбудсмен заявил, что передал Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на Родину. По его словам, список содержит более десятка имен.

"Нет, встреча с президентом у меня не назначена. Президент такого рода вещи расписывает своим подчиненным в правоохранительных органах, силовых структурах, в прокуратуру, в судебные органы", — сказал Титов.

"Наша задача сейчас — напомнить следователям, что у них есть такие дела. Потому что часто о тех людях, которые в Лондоне находятся не один год, — о них практически не вспоминают в России", — добавил бизнес-омбудсмен.

Титов рассчитывает на то, что часть дел будет закрыта, а дальнейшая работа по остальным делам начнется "после того, как президент доведет эту информацию до следственных органов и прокуратуры".

"Наша надежда в том, что по крайней мере процентов десять дел будут просто автоматически закрыты. Мы напоминаем следственным органам, что такие дела есть, вернитесь к ним и закройте. А по остальным нам надо будет вместе после поручения президента выстраивать наши позиции по юридическим основаниям и обвинениям, которые были предъявлены этим людям. Там уже будет юридический процесс", — заключил он.