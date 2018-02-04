Власти ответили на угрозы Киева в адрес немецких депутатов, посетивших Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Угрозы киевских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, посещающими полуостров, заявил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", — сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.
"Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать", — отметил Гемпель.
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