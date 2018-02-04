Власти ответили на угрозы Киева в адрес немецких депутатов, посетивших Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Угрозы киевских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, посещающими полуостров, заявил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия". Посол назвал визит "безответственным вояжем".

"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", — сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.

По его словам, никакие угрозы со стороны официальных властей Украины немецких парламентариев не пугают.

"Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать", — отметил Гемпель.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>