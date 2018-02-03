Делегация немецких парламентариев прибыла в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия.

В рамках визита запланирована встреча с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, а также посещение строящихся крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

"Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетели девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — сказал Гемпель.

По его словам, делегация проявляет огромный интерес к партнерским отношениям с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.

В Германии 24 сентября прошлого год прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

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