США играют в опасные игры у российских границ, заявил Пушков

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о том, что США не собираются сворачивать разведывательную деятельность вблизи российских границ.

Минобороны США не намерено прекращать развед.полеты у наших границ. Россия не намерена отказываться от перехватов. США играют в опасные игры — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2018 г.

​В конце января в министерстве обороны сообщили, что Су-24 перехватили над Черным морем самолет американских ВМС. Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи назвал перехват небезопасным и непрофессиональным.

Он также сообщил, что Пентагон не собирается отказываться от полетов у берегов России.

"Мы летаем над Черным морем, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", — рассказал Маккензи.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что российские истребители действовали без нарушений, строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По словам военных, маневры российского самолета в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными".