США играют в опасные игры у российских границ, заявил Пушков

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о том, что США не собираются сворачивать разведывательную деятельность вблизи российских границ.
Минобороны США не намерено прекращать развед.полеты у наших границ. Россия не намерена отказываться от перехватов. США играют в опасные игры— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2018 г.
В конце января в министерстве обороны сообщили, что Су-24 перехватили над Черным морем самолет американских ВМС. Представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи назвал перехват небезопасным и непрофессиональным.
Он также сообщил, что Пентагон не собирается отказываться от полетов у берегов России.
В Минобороны, в свою очередь, отметили, что российские истребители действовали без нарушений, строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По словам военных, маневры российского самолета в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными".