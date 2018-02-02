Посол Франции рассказал о возможном визите Макрона в Россию весной

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Президент Франции Эманнуэль Макрон до участия в Петербургском международном экономическом форуме может совершить визит Москву, сказала посол Франции в РФ Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

"В этом году президент Французской республики собирается участвовать в экономическом форуме в Петербурге в мае, а до этого, я думаю, что он совершит двусторонний визит в Москву", — сказа Берманн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Макрон примет участие в ПМЭФ в качестве почетного гостя. Во французском посольстве в Москве неоднократно подтверждали, что Макрон принял приглашение посетить Россию.

Проведение ПМЭФ-2018 запланировано на 24-26 мая.