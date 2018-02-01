Бальбек о "закрытии" судов в Крыму: Киев выпустил некролог по мертвой идее

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Решение Киева прекратить работу своих судов в Крыму – "некролог по изначально мертвой идее", заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее стало известно, что Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Киев выпустил некролог по изначально мертвой идее. Все эти украинские суды, прокуратуры и прочие госучреждения, якобы существующие на территории Крыма, а на самом деле — лишь на бумаге, официально признаны несуществующими. Возможно, Киеву подобные признания даются с трудом", — сказал Бальбек РИА Новости.

"И все же либо бумага закончилась, либо жизнь заставила заявить о сворачивании судебных ведомств на территории Донбасса и полуострова. В Киеве так долго кричали "Халва!", но во рту слаще не стало, появилась лишь неприятная горечь правды. Вот и пришлось ее озвучить на весь мир", — заключил он.