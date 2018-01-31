Захарова ответила на превращение снегиря в "звезду российской пропаганды"

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook ответила на обвинения Киева в превращении снегиря в "звезду российской пропаганды".
Ранее в среду в официальном аккаунте Украины в Twitter появился пост, в котором "украинский снегирь" объявлялся "неожиданной звездой российской пропаганды".
В микроблоге России вскоре был опубликован ответ, в котором Москва представила подписчикам "российского снегиря". "Он с удивлением узнал, что для птиц есть границы, и хотел бы встретить своего друга из Украины, чтобы обсудить эту проблему", — говорится в твите.
Отмечается, что Украина не уточнила, в какой ситуации птица якобы использовалась в пропагандистских целях.