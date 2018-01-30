Хоккеист Овечкин стал доверенным лицом Путина

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Хоккеист, создатель движения Putin Team Александр Овечкин стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на выборах-2018, говорится в приложении постановления ЦИК РФ, где представлен третий список доверенных лиц.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Во вторник Центризбирком зарегистрировал третий список доверенных лиц Путина, в котором значатся 62 фамилии.

Согласно документу, Овечкин Александр Михайлович вошел в третий список доверенных лиц Путина.

Ранее ЦИК уже принял решение о регистрации в этом качестве 259 человек, а чуть позже зарегистрировал еще 154 доверенных лица Путина.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц. Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех сторонников Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".