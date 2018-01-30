Россия может обойтись без совместной работы с США, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия может обойтись без совместной работы с США, но в ней все заинтересованы, глупо сворачивать отношения до нуля, заявил президент России Владимир Путин, который намерен баллотироваться на следующий срок, в ходе встречи с доверенными лицами.

"Им это нужно или нет? Вот когда-то оказалось, что не нужно, и произошел взрыв во время Бостонского марафона, люди погибли. Так нужно или нет? Мы будем работать или не будем? Хотите или нет? Мы можем без этого обойтись. Но, мне кажется, что в этом все заинтересованы. Все", — сказал Путин, комментируя вопрос об усложнении отношений с США в связи с публикацией "кремлевского доклада".

"Это полная глупость — сворачивать наши отношения до нуля", — добавил он.