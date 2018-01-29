Врио главы Дагестана назвал причины увольнения двух министров

МАХАЧКАЛА, 29 янв — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отрицательно оценил работу министерств в Дагестане и объяснил причины, почему своих кресел лишились министр образования и министр по земельным и имущественным отношениям.

"Я каждому из вас дал шанс показать, кто на что способен… информирую — это безобразная работа. Мы недавно сменили руководителя Минимущества. Дети-сироты не получили квартиры — это минус министерства образования, а следом и промах Минимущества — не можем решить вопрос с выделением земли для базы военно-морского флота в Каспийске", — сказал Васильев на совещании в понедельник.

Глава региона отметил, что у республики плохие показатели по сбору налогов.

"По ряду вопросов улучшений нет, к примеру, по сбору налогов. Мы на 75% финансируемся из федерального бюджета", — добавил Васильев.

В конце октября источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в доме экс-министра Образования Шахабаса Шахова после хищений при строительстве нескольких школ проводятся обыски. После этого Шахов был освобождён от занимаемой должности. В середине января Васильев назначил нового министра по земельным и имущественным отношениям.