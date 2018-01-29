Врио главы Дагестана назвал причины увольнения двух министров

МАХАЧКАЛА, 29 янв — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отрицательно оценил работу министерств в Дагестане и объяснил причины, почему своих кресел лишились министр образования и министр по земельным и имущественным отношениям.
Глава региона отметил, что у республики плохие показатели по сбору налогов.
"По ряду вопросов улучшений нет, к примеру, по сбору налогов. Мы на 75% финансируемся из федерального бюджета", — добавил Васильев.
В конце октября источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в доме экс-министра Образования Шахабаса Шахова после хищений при строительстве нескольких школ проводятся обыски. После этого Шахов был освобождён от занимаемой должности. В середине января Васильев назначил нового министра по земельным и имущественным отношениям.