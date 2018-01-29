Толстой рассказал, зачем США "кремлевский доклад"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Кремлевский доклад", который должен опубликовать минфин США, является попыткой влияния на ход предвыборной кампании в России, это вмешательство во внутренние дела страны, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Кремлевский доклад" — это ничто иное, как попытка повлиять на ход выборной кампании в России, а это уже, простите, вмешательство во внутренние дела другой страны в чистом виде", — заявил парламентарий журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы ввести ограничения не только против Москвы, но и в отношении других гарантов выполнения минских договоренностей.

"Когда пытаются привязать очередные санкции к ситуации на Украине и к якобы невыполнению Россией минских соглашений, то хотелось бы иметь понимание того, когда аналогичные санкции будут введены против других гарантов выполнения подписанных договоренностей — Франции и Германии", — заявил Толстой. Он добавил, что под ограничения могла бы попасть и Польша — "за компанию".

Кроме того, депутат указал на то, что россиянам новые санкции абсолютно безразличны. По его словам, ограничительные меры против Москвы — грубая ошибка Вашингтона.