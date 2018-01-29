Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия категорически отвергает подходы мирового господства и утверждения величия на основе расового, национального и другого превосходства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы", — заявил Путин в своем выступлении на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В памятных мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"История двадцатого века показывает, к каким страшным последствиям может привести такая идеология античеловеческая в самой своей сути", — подчеркнул российский лидер.