Премьер-министр Бельгии прибыл в Москву с официальным визитом

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, прибывший в РФ с официальным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 29 января 2018

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, прибывший в РФ с официальным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в понедельник прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию, сообщает корреспондент РИА Новости.

Борт с премьером осуществил посадку в аэропорту "Внуково-2" около 17.40 мск.

Политика встречали директора департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо, посол России в Бельгии Александр Токовинин. Почетный караул исполнил гимны обеих стран.

Для Мишеля, занявшего пост премьер-министра в 2014 году, это первый визит в Россию. Как сообщал РИА Новости официальный представитель Мишеля Фредерик Кодерлье, бельгийский премьер проведет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Кроме того, Мишель встретится с представителями бельгийской диаспоры в Москве.

Визит проходит в преддверии очередного заседания Смешанной экономической комиссии Бельгия-Россия-Люксембург, которое состоится в феврале в Сочи. Для участия в этом мероприятии в Россию прибудет глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, который также в Москве встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Российско-бельгийские экономические связи не смогли избежать негативного влияния санкций, однако Бельгия продолжает оставаться для России надежным и перспективным торговым и инвестиционным партнером. В общей сложности на территории России реализуются проекты с участием порядка 35 бельгийских компаний. Сферы их деятельности разнообразны: легкая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, здравоохранение, логистика, розничная торговля.

Объем российско-бельгийского товарооборота за 2014 год, по данным ФТС России, составил 12,8 миллиарда долларов. В 2015 году взаимный товарооборот сократился на 34,4%, до 8,4 миллиарда долларов. Негативная тенденция продолжилась и в 2016 году, по итогам которого взаимный товарооборот сократился на 5,3%, составив 8,01 миллиарда долларов. По итогам января-ноября 2017 года, объем российско-бельгийского товарооборота составил 8,9 миллиардов долларов. Экспорт составил 6,2 миллиарда долларов, а импорт — 2,7 миллиарда долларов.

Смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом, созданная в 1993 году, играет важную роль в активизации экономических связей двух стран.

О межгосударственных отношениях России и Бельгии читайте в справке РИА Новости>>