В Кремле не рассматривают Навального как политическую угрозу

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Кремле не рассматривают Алексея Навального как политическую угрозу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщили о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле Навального как политическую угрозу.

Говоря о прошедших в РФ акциях, пресс-секретарь президента РФ отметил, что главное при их проведении — обеспечение безопасности и общественного порядка.

"Позиция в данном случае достаточно последовательная. Вы знаете, что в каких-то населенных пунктах эти акции — кстати, говорят, достаточно немногочисленные — были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы, и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений мест проведения — и в этом случае они не соответствовали законодательству. И, конечно, здесь главное, чтобы обеспечивалась законность, безопасность и общественный порядок", — сказал Песков.