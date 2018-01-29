Постпред при Совете Европы оценил итоги сессии ПАСЕ с осторожным оптимизмом

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский с осторожным оптимизмом оценил итоги зимней сессии ПАСЕ, которая состоялась на прошлой неделе.

"Прерогатива оценки деятельности ПАСЕ и, в частности, ее зимней сессии принадлежит нашим парламентариям, которые уже дали свои комментарии… Со своей стороны рассматриваю итоги прошедшей сессии с осторожным оптимизмом", — сказал Солтановский РИА Новости, добавив, что "в ПАСЕ есть понимание необходимости диалога по разрешению текущего кризиса".

Он напомнил, что прошлой осенью был представлен доклад нынешнего председателя ПАСЕ Микеле Николетти о необходимости гармонизации правил функционирования уставных органов Совета Европы — Комитета министров и Парламентской ассамблеи. "На его основе "на полях" прошедшей сессии состоялось заседание специального комитета Бюро ПАСЕ с участием заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева", — отметил российский постпред.

Солтановский напомнил, что на встрече был предложен достаточно интенсивный график работы комитета, который должен представить Бюро свои предложения на июньской сессии Ассамблеи.

Отвечая на вопрос о том, как заседание подкомитета повлияло на пока кризисные отношения Москвы и ПАСЕ, постпред РФ признал, что к настоящему моменту отношения РФ с Парламентской ассамблеей не изменились, российская делегация по-прежнему не участвует в работе этого органа.

"В то же время, начало работы данного комитета — это важный шаг со стороны Парламентской ассамблеи. Фактически ПАСЕ признала наличие кризиса и необходимость его преодоления через диалог… Растет понимание, что незаконное лишение права голоса одной из делегаций не соответствует принципам парламентаризма, а отказ от диалога не решает проблему, а только ее усугубляет", — сказал Солтановский.

По его словам, создание комитета — "это не подарок России, это стремление Совета Европы соответствовать собственным же принципам равноправия и плюрализма". Вместе с тем российский постпред отметил, что давать оценки работе подкомитета пока рано, нужно дождаться результатов.

"Со своей стороны мы неоднократно заявляли о готовности к предметному и конструктивному диалогу по преодолению кризиса ПАСЕ, однако для успеха этого процесса необходимы и ответные шаги со стороны самой Парламентской ассамблеи", — подчеркнул он.

Говоря о будущем развитии отношений РФ и ПАСЕ, Солтановский отметил, что многое будет зависеть от работы комитета, от того, насколько эффективно ему удастся справиться с возложенной на него задачей и вывести ПАСЕ из текущего кризиса. "Ведь для того, чтобы говорить о дальнейшем развитии отношений России и Парламентской ассамблеи, наша страна должна иметь возможность полноправно участвовать в ее работе без каких-либо условий и ограничений", — заключил он.

Россия с 2016 года не оправляет необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ документы. В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально, в регламенте, недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.