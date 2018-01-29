"Неприступная крепость": Аксенов заявил, что Крыму ничего не угрожает

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Крым стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает. Такое заявление в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio сделал глава республики Сергей Аксенов.

Как отметил Аксенов, регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил он.

Аксенов также подчеркнул, что ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин.

"Удержание" Крыма

Экс-представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын ранее рассказал, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению с Россией. По словам парламентария, украинские власти "опоздали на неделю", так как не смогли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

По словам зампреда комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, никакие действия украинских властей не смогли бы изменить желания жителей Крыма войти в состав России.

"Я глубоко убежден, что Крым все равно бы вернулся в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня — чистый популизм", — заявил парламентарий в интервью RT.

"Переубеждать никого не надо"

Как заявила депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, украинским властям прекрасно известно, что Крым — это Россия, и переубеждать в этом никого не надо.

"Переубеждать никого не надо. Крым — это Россия. Им прекрасно об этом известно", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, нынешнее руководство Украины — это беда для страны. "Они пришли к власти путем совершения государственного переворота вооруженным путем, преследуя цель выполнить поставленную задачу по взращиванию вражды между братскими народами России и Украины. И много причинили бед людям на Украине", — сказала депутат.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.

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