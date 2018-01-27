Титов провел переговоры с госсекретарем МИД Финляндии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов и государственный секретарь МИД Финляндии Петер Стенлунд в ходе прошедших политических консультаций обсудили межгосударственные отношения, а также ситуацию на Украине и в Сирии, сообщили в субботу в МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-финляндских отношений. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении регулярного диалога, укреплении многопланового практического сотрудничества России и Финляндии в двустороннем формате и в рамках региональных организаций на Севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 гг. Были также рассмотрены актуальные международные темы, включая ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове", — говорится в сообщении МИД.

Также сообщается, что Титов и Стенлунд обменялись посланиями "в связи с 50-летием с момента начала фактической деятельности Генерального консульства России в Турку и Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге".