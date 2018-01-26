Путин проверит работу двух врио губернатора в Сибири

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале февраля посетит Новосибирск и Красноярск, где подведет итоги работы врио губернаторов регионов Андрея Травникова и Александра Усса, пишет в пятницу газета "Известия".

Как пишет газета, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки визитов, пояснив, что их можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов этих регионов.

Также газета отмечает, что в прошлом году Путин неоднократно посещал регионы, в которых прошли новые назначения.

Травников стал врио губернатора Новосибирской области 6 октября прошлого года, до этого он занимал пост мэра Вологды. Александр Усс был назначен исполняющим обязанности главы Красноярского края 29 сентября 2017 года, ранее он работал на посту председателя краевого законодательного собрания.