Putin Team объявила конкурс на слоганы движения

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Общественное движение "Команда Путина" объявила конкурс "Придумайте слоган для Putin Team", в результате которого будут выбраны слоганы объединения, сообщается на сайте "Команды".

"Мы предлагаем любому участнику движения придумать от одного до пяти слоганов команды, которые мы будем использовать на массовых мероприятиях и наносить на фирменную продукцию Putin Team. Слоганы должны быть созданы на основе наших общих ценностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в число таких общих ценностей входят гордость за страну, неравнодушие, профессионализм и уважение к людям. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 25 января по 5 февраля. "Чтобы поучаствовать, необходимо прислать ваш вариант в текстовом виде на почту konkurs@putinteam.ru, обязательно указав в письме тему "Конкурс слоганов", — указывается в сообщении.

Организаторы конкурса поясняют, что под слоганом подразумевается "короткая звучная фраза", которая бы характеризовала деятельность и взгляды движения. "Например, "Putin Team! Уважай людей и будь непобедим!", или вот так: "Общая цель — сделать страну сильней". На ваше усмотрение, слоган может быть с рифмой или без. Главное — это краткость, максимум — пять-шесть слов", — объясняют организаторы.

Согласно сообщению, победителей определят участники движения, для этого на сайте будет запущено открытое голосование. Слоганы победителей будут нанесены на фирменную продукцию движения. Кроме того, победители получат первый комплект экипировки с выигравшими фразами и камеру Go Pro, заключают организаторы конкурса.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех сторонников Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина.