Putin Team объявила конкурс на слоганы движения

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Общественное движение "Команда Путина" объявила конкурс "Придумайте слоган для Putin Team", в результате которого будут выбраны слоганы объединения, сообщается на сайте "Команды".
"Мы предлагаем любому участнику движения придумать от одного до пяти слоганов команды, которые мы будем использовать на массовых мероприятиях и наносить на фирменную продукцию Putin Team. Слоганы должны быть созданы на основе наших общих ценностей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в число таких общих ценностей входят гордость за страну, неравнодушие, профессионализм и уважение к людям. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 25 января по 5 февраля. "Чтобы поучаствовать, необходимо прислать ваш вариант в текстовом виде на почту konkurs@putinteam.ru, обязательно указав в письме тему "Конкурс слоганов", — указывается в сообщении.
Организаторы конкурса поясняют, что под слоганом подразумевается "короткая звучная фраза", которая бы характеризовала деятельность и взгляды движения. "Например, "Putin Team! Уважай людей и будь непобедим!", или вот так: "Общая цель — сделать страну сильней". На ваше усмотрение, слоган может быть с рифмой или без. Главное — это краткость, максимум — пять-шесть слов", — объясняют организаторы.
Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех сторонников Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина.