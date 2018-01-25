В Кремле рассказали о готовящейся встрече Путина и Нетаньяху

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху запланирована на 29 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, подтверждаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча Путина и Нетаньяху, который прибудет в Россию в понедельник, 29 января.

Российский лидер и премьер Израиля договорились о встрече во время телефонного разговора 1 января. Пресс-секретарь президента РФ ранее сообщил, что на встрече лидеры планируют "обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам".