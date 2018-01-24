Госдума приняла закон о порядке регистрации одномандатников от партий

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о порядке регистрации кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным округам.

Законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента правительством в сентябре. Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2017 года, которым часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" признаны не соответствующими Конституции РФ.

Согласно закону, выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.

Ранее КС признал часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42 закона о выборах депутатов Госдумы не соответствующими Конституции. Не соответствующей основному закону признана норма, позволяющая ЦИК отказывать в заверении всего списка кандидатов-одномандатников от партии, если эта партия нарушила правило "один округ — один кандидат" и выдвинула сразу несколько человек в округе. КС указал, что законодателю необходимо внести изменения, предусматривающие дифференцированный подход к степени влияния такого нарушения на судьбу всего списка кандидатов. В решении КС также указано, что признание этих норм неконституционными не затрагивает результаты выборов в Госдуму седьмого созыва, состоявшихся в прошлом году, и не может служить основанием для их пересмотра.