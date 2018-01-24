Влияние Путина в мире в случае переизбрания вырастет, считает глава ВТБ

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Влияние России в мире в случае переизбрания президентом Владимира Путина будет расти, но источником этого роста станет не конфронтация со странами Запада, а кооперация и укрепление экономических и политических связей с партнерами, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Оно будет усиливаться (влияние России в случае переизбрания Путина — ред.), но международная ситуация вокруг него складывается не в конфронтации с Западом, а в кооперации. Рост влияния будет происходить из большей кооперации, из укрепления отношений в экономике, политике. И я надеюсь, именно это будет происходить в следующие шесть лет", — сказал Костин, выступая на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом, по мнению главы ВТБ, Путин хотел бы видеть рядом с собой больше оппозиции, которая имела бы реальную поддержку российского общества.

"Я думаю, Путин тоже хотел бы видеть больше оппозиции, это очень хорошо, это очень полезно для управления машиной правительства. Проблема в том, что реальная оппозиция должна иметь почву, должна иметь поддержку в обществе. Но эта поддержка провалилась в России", — сказал Костин. Он напомнил, что 20 лет назад ситуация отличалась от нынешней и форум в Давосе был "полон русской оппозиции".