В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой рассказал об условиях, при которых Россия выплатит взнос в Совет Европы. Слова парламентария приводит "Российская газета".

"Тогда, когда вернется к работе в ПАСЕ. Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим", — пояснил позицию депутат в ответ на вопрос о том, когда Москва возобновит платежи.

Толстой отметил, что ассамблея первая должна сделать шаг навстречу и отменить положение регламента, которое позволяет лишать права голоса любую делегацию. При этом в России надеются, что стороны найдут выход из кризиса в отношениях, добавил он.

Вице-спикер Госдумы принял участие в заседании рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ в Страсбурге. Однако в работе ассамблеи, как и предыдущие три года, делегация не участвует: российских парламентариев лишили права голоса и других полномочий из-за ситуации вокруг Крыма. В конце июня прошлого года Москва заявила, что намерена приостановить выплаты в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права делегации не восстановят в полном объеме.