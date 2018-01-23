Кириенко рассказал, кем пополнит администрацию президента

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что планирует присмотреть новых министров и сотрудников администрации президента на финале всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России".

"Собираюсь это сделать. Я говорил, что некоторое количество вакансий специально зарезервированы, и надеюсь присмотреть (новых сотрудников) как раз в течение финала… Не факт, что все победители захотят идти на работу в федеральные министерства и ведомства и в администрацию президента", — сказал Кириенко на презентации итогов региональных полуфиналов соревнования.

Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, а до полуфинала дошел только 2691 человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал "Лидеров России" пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. По его итогам определятся 100 победителей, которые получат уникальную возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.