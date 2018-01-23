В Кремле не слышали о каких-либо проблемах со здоровьем у Лаврова

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Кремле ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по этому поводу корреспондента одного из западных СМИ.

"Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции, и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников. Я не обладаю такой информацией (о каких-либо проблемах со здоровьем у министра)", — сказал Песков.

"Не волнуйтесь, все у нас нормально", — добавил он.