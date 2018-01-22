МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о непубличных контактах лидеров России и Украины неверной трактовкой его слов о рабочем графике главы государства.
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о встречах российского и украинского лидеров, Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.