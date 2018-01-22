Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Порошенко

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Любые переговоры нужны для достижения конкретных результатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко.

По словам Пескова, Киев не желает выполнять минские договоренности, а, наоборот, мешает их реализовывать. Он почеркнул, что это вызывает "глубокое сожаление".

Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что его слова о непубличных контактах Путина неверно трактовали. Накануне Песков заявил, что у Путина есть "множество" подобных встреч, о которых не сообщается.

"Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил", — сказал Песков.

Последний раз Путин и Порошенко разговаривали по телефону в апреле прошлого года.