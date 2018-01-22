Обязанности мэра Махачкалы после ареста Мусаева исполняет его зам Гасанов

МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Обязанности мэра Махачкалы после ареста Мусы Мусаева временно исполняет его заместитель Абусупьян Гасанов, сообщил РИА Новости представитель махачкалинской администрации.

"Временно исполняет обязанности мэра Махачкалы на период отсутствия Мусаева его заместитель Абусупьян Гасанов", — сказал собеседник агентства.

Накануне мэра арестовали по делу о превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

Сообщалось, что администрация Махачкалы продолжает работу в штатном режиме.