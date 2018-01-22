Обязанности мэра Махачкалы после ареста Мусаева исполняет его зам Гасанов

МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Обязанности мэра Махачкалы после ареста Мусы Мусаева временно исполняет его заместитель Абусупьян Гасанов, сообщил РИА Новости представитель махачкалинской администрации.
Накануне мэра арестовали по делу о превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.
Сообщалось, что администрация Махачкалы продолжает работу в штатном режиме.