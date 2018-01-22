Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018 года

Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018 года

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал участие американского посла в России Джона Хантсмана в крещенских купаниях.

"В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2018 г.

​Ранее стало известно, что посол США в России Джон Хантсман окунулся в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье.

Вместе с послом искупались еще девять человек. На вопрос РИА Новости, как это было, Хантсман ответил: "Это новый для меня, но незабываемый опыт". Он рассказал, что "впечатлен этой великой традицией" — ранее он смотрел ролики в интернете и морально готовился к погружению. По словам посла, участие в таких мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.