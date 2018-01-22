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Политика

Песков о контактах Путина с Порошенко: есть встречи, о которых не сообщаем

00:2322.01.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Контакты президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина "имеют место", сообщил в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Песков отметил, что в мире стало меньше самостоятельных лидеров

Он отметил, что рабочий день главы государства куда более "насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", так как о многих встречах Кремль не сообщает СМИ.

Как подчеркнул Песков, это "обычная практика". По его словам, иногда проводятся телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

"Коллапс" российско-американских отношений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков: Россия готова дать отпор срежиссированным обвинениям в западных СМИ
Пресс-секретарь президента коснулся и темы российско-американских отношений. По его словам, текущую ситуацию можно охарактеризовать как "коллапс". Тем не менее он уверен, что страны обладают потенциалом для решения накопившихся проблем.

"Надо признать, что все-таки в наиболее острых ситуациях контакты осуществляются. Там, в сирийских делах, по линии военных контакты в наиболее чувствительных вопросах имели и имеют место. Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, это говорит о том, что потенциал-то есть, и он очень богатый, просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике", — сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что между Путиным и президентом США Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не "внутренняя обстановка" в Вашингтоне, где тон задают силы, настроенные против Москвы.  

Песков добавил, что переговоры о новой встрече двух лидеров пока не ведутся, хотя возможны контакты в среднесрочной перспективе на международных форумах.

От "Минска" отказываться нельзя

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Песков сожалеет об отсутствии взаимности в контактах с Вашингтоном
Представитель Кремля обратил внимание и на ситуацию на юго-востоке Украины. Он считает, что конфликт в Донбассе может быть разрешен только путем выполнения минских договоренностей.

Как отметил пресс-секретарь президента, ни одна из сторон конфликта или стран-гарантов никогда не говорила о потере жизнеспособности "Минска-2". Подобные заявления, по словам Пескова, в нынешней ситуации означали бы "полный крах".

"Потому что никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И, конечно, здесь в данном случае абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения минских договоренностей", — сказал он.

Как считает Песков, в случае срыва "Минска" конфликт в Донбассе может затянуться на десятилетия.

Дефицит самостоятельных лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что научился воспринимать информационные атаки с юмором
Песков также считает, что в мире стало меньше по-настоящему самостоятельных глав государств.

"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", — заявил он.

По его мнению, при таких реалиях президент России стал "самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером". При этом пресс-секретарь главы государства отметил большую ответственность Путина, так как он "отвечает за свои слова".

Вызовы на ковер

Владимир Путин и Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал работу с Путиным "удачей всей жизни"
Кроме того, Песков признался, что в его карьере бывали случаи, когда руководство вызывало его на ковер.

По словам представителя Кремля, он доволен тем, что происходило такое нечасто. При этом он не стал уточнять, по каким поводам его отчитывали.

Песков также не стал раскрывать, повышал ли президент на него голос. Зато рассказал, что работу с Путиным считает "удачей всей своей жизни".

Время перемен

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков рассказал о своих планах после президентских выборов
Древние китайцы, как напомнил Песков, сравнивали жизнь в эпоху перемен со страшным проклятием. По его словам, сегодня в мире как раз происходит "смена координат всей системы международных отношений, международных торговых отношений, и в системе международного права".

"После того, как неоднократно международное право было попрано различными странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки, естественно, происходят такие тектонические сдвиги",  — заявил пресс-секретарь главы государства.

По мнению Пескова, смена парадигмы является вызовом для стран, которые хотят сохранить свой суверенитет и право отстаивать национальные интересы.

Юмор против атак

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Песков рассчитывает на убедительную победу Путина на выборах в марте
Пресс-секретарь президента также рассказал, что всегда готов к новым информационным атакам на себя.

"Атаки были, они, наверное, и будут продолжаться каким-то образом. Но – обрастаешь какой-то шкурой в данном случае, и начинаешь воспринимать это с юмором", — заявил он.

Кроме того, Песков отметил, что Россия также готова к нападкам на свои СМИ за рубежом. Однако ответом на враждебные действия иностранных партнеров по отношению к российским журналистам станут зеркальные меры.

Так, как напомнил Песков, Россия в конце прошлого года в ответ на притеснение RT в США приняла закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Вклад в решение демографической проблемы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков охарактеризовал нынешние отношения между Россией и США как коллапс
Песков считает, что внес достаточный вклад в решение демографической проблемы в России, так как у него уже "очень много детей".

"Я считаю, что этого уже достаточно. Потом ведь по мере того, как дети растут, множатся и проблемы, которые нужно решать", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь посетовал на то, что давно ничего не дарил жене.

"Ну, вот сейчас есть несколько дней на то, чтобы какой-то ей придумать подарок, да. Но цветы — цветы стараюсь дарить регулярно", — сказал Песков.

По данным из открытых источников, у Пескова пятеро детей от трех браков — три сына и две дочери. Его старший сын Николай родился в 1990 году, младшая дочь Надежда — в 2014-м.

"Полный кайф"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архвиное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоров о встрече Путина и Трампа пока нет, сообщил Песков
Представитель Кремля рассказал и о своих семейных традициях. По его словам, у него с сыном Миком бывают совместные банные дни.

"Он тоже очень такой, знатный банщик. Когда снег, когда везет, и снег, мы в снег выбегаем голые, и вот это кайф полный", — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал о приоритетах в воспитании детей.

"Заставляем читать, ведь что у современных людей, какая проблема? Проблемы — это все гаджеты и отсутствие желания читать", — отметил Песков.

Один путь в жизни

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков рассказал о мерах, помогающих избежать рисков от санкций
Пресс-секретарь президента также рассказал, что после президентских выборов планирует остаться на государственной службе.

"Я служащий, я вырос в семье служащего, и в любом случае – это все государственная служба. И, всю жизнь проработав в госслужбе, конечно, видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то – просто невозможно", — заявил он.

При этом он указал на то, что "при всей поливариантности развития событий единственно правильным, единственно разумным является только один путь в жизни".

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