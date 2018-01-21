Песков рассказал о своих планах после президентских выборов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после мартовских выборов планирует остаться на государственной службе.

"Где-то на службе. Я служащий, я вырос в семье служащего, и в любом случае – это все государственная служба. И, всю жизнь проработав в госслужбе, конечно, видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то – просто невозможно, потому что это, знаете, как несовместимые компьютеры такие. Noncompletable. Вот. Не знаю, я, как-то, честно говоря, даже не задумывался пока", — заявил он в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1".

Песков, который владеет турецким языком, привёл в качестве подтверждения своих слов известную пословицу, в которой говорится, что "путь разума един".

"При всей поливариантности развития событий единственно правильным, единственно разумным является только один путь в жизни. И вот, мне кажется, что с точки зрения философии, особенно в момент нашей избирательной компании, сейчас вот – путь разума един", — добавил он.