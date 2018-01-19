Москва сожалеет, что Россия названа угрозой в новой оборонной стратегии США

ООН, 19 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что Россия и Китай названы угрозами в новой оборонной стратегии США, но, тем не менее, готова к диалогу с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции", — сказал российский министр на пресс-конференции.

В любом случае, по его словам, РФ "готова к диалогу" и "обсуждать и военные доктрины, как это было раньше".

"Я убежден, что в Соединенных Штатах есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, что все риски, которые для нее возникают, должны купироваться, и что сделать это невозможно без сотрудничества России и Соединенных Штатов", — подчеркнул Лавров.