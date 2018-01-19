НЬЮ-ЙОРК, 19 янв – РИА Новости. Москва просит Вашингтон предоставить какие-либо доказательства, что Россия не выполняет решения СБ ООН по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Если говорят наши американские коллеги, что мы не сотрудничаем, мы говорим, что мы сотрудничаем и просим предъявить любые факты, которые подтверждали бы наличие каких-то погрешностей на нашей стороне в том, что касается выполнения решений СБ ООН", — сказал он.

"Если возвращаться к сути вашего вопроса про Северную Корею и санкции СБ ООН, есть специальный комитет, который при Совете Безопасности создан для того, чтобы рассматривать любые проблемы, любые жалобы. Но если в комитет не поступает конкретных жалоб, значит, конкретных фактов нет. Я больше ничего не могу сказать", — добавил Лавров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что Россия не выполняет все санкции, введенные в отношении КНДР на уровне ООН, в частности те, что касаются поставок топлива. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер выступил с утверждением о том, что Россия "совсем не помогает" в разрешении ситуации с КНДР. Более того, по его мнению, Москва якобы "нивелирует" то, что делает Пекин.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.