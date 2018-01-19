Госдума прекратила полномочия депутата Панова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Панова, назначенного ранее главой Нижнего Новгорода.

Соответствующие решение было принято парламентариями в пятницу в ходе пленарного заседания.

Депутаты Нижнего Новгорода на заседании в среду избрали депутата Панова новым главой города. Политик был избран депутатом Госдумы от Нижегородского одномандатного округа в ходе парламентских выборов в сентябре 2016 года.

Как сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина, дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу, в котором был избран Панов, должны быть назначены на единый день голосования в сентябре.