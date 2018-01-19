Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вечером в четверг провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Накануне вечером перед посещением монастыря и крещенским купанием президент провел встречу с губернатором области, на которой обсуждался целый ряд вопросов социально-экономического развития региона", — сказал он.

"В частности, Путин и Руденя говорили о проекте по строительству западного моста через реку Волга в городе Тверь, об участии Тверской области в федеральном приоритетном проекте "Сохранение экологии реки Волги", а также об участии городов Торжок и Вышний Волочёк в Федеральной программе "По сохранению культурного наследия", — отметил Песков.

Губернатор также проинформировал президента о ряде других текущих вопросов развития области, добавил пресс-секретарь.