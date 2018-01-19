Мэр Новосибирска выступил за особый статус для крупных городов

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Новосибирска намерены инициировать изменения в федеральном законодательстве для возможности присвоения крупным российским городам особого статуса в системе местного самоуправления, заявил в пятницу на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации мэр Анатолий Локоть.
Локоть отметил, что уже четыре года общественность возвращается к теме передачи из бюджета Новосибирска в бюджет Новосибирской области налога на доходы физлиц (НДФЛ). По его словам, дискуссию часто представляют как противостояние амбиций чиновников разного уровня, однако причина кроется в проблеме финансирования крупных городов. Он считает, что по факту в настоящее время областные центры часто являются бюджетными донорами для всего региона, но ни одну серьезную программу развития город самостоятельно выполнить не может.
Он поручил подготовить пакет предложений для обсуждения возможных изменений в федеральное законодательство, направления предложений для обсуждения в Госдуму РФ через депутатов от региона. Проблема, по его словам, стратегическая.
"Новосибирская область могла бы стать пилотным регионом, где отношения между властью субъекта и его столицей были бы выстроены на новых принципах управления", — сказал глава города.