СМИ рассказали, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента (АП).

Ранее о том, что послание Федеральному собранию состоится до выборов, сообщал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Источники "Известий" в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Эту же дату назвал наиболее вероятной еще один собеседник "Известий", близкий к АП", — уточняет газета.