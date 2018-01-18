"Работаю еще больше": Мизулина не почувствовала на себе санкции США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина, включенная в 2014 году в санкционный список США, рассказала, что никак не почувствовала на себе влияние санкций — работы, по ее словам, прибавилось, а путешествует она по России на автомобиле с мужем.

Мизулина в 2014 году в числе других граждан РФ была внесена в санкционный список США, которые были не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Основное, что изменилось за три года с момента включения в санкционные списки — это то, что помимо вопросов, касающихся семьи, материнства и детства, каждый месяц я еще и рассказываю журналистам о том, как переживаю санкции. Но на самом деле изменилось немногое. Если честно, я особенно не задумывалась о каких-либо ограничениях, потому что период был очень насыщенным и богатым на события: командировки, рабочие группы, подготовка законопроектов, тысячи запросов", — заявила Мизулина РИА Новости.

По словам сенатора, счетов и недвижимости за рубежом у нее нет, а отдыхает она, как правило, в России, причем путешествует не самолетом, а автомобилем. "Так много летаю по стране, что уже избегаю самолетов. Мы с мужем путешествуем по стране на автомобиле. Карелия, Архангельск, Мурманск, Курск — куда только не ездили. Собственности и счетов за рубежом у меня нет", — сообщила она.

"Если санкции как-то радуют тех, кто их устанавливает, то ради бога", — добавила Мизулина.

По мнению сенатора, решение о включении ее в санкционный список было местью за ее правовые взгляды и ее профессиональную позицию по ряду законов, связанных, в частности, с защитой детей от опасной для их здоровья информации. Как она отметила, ей жаль, что тем самым США "опустились до уровня сведения счетов и попыток повлиять на ее профессиональную деятельность".