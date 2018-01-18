В Госдуме рассказали, как разбирали "наследие" прошлых созывов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На рассмотрении в Госдуме находятся 485 законопроектов из числа тех, которые остались от предыдущих созывов, вначале их было более 2 тысяч, рассказал в четверг журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Мы начинали с того, что получили 2020 законопроектов. Сейчас, как я уже сказал, у нас в портфеле есть с учётом старых и новых законопроектов 1341 законопроект", — сказал он.

Из этих 2020 законопроектов рассмотрено 1535, принято из них 233. "Осталось сейчас на рассмотрении 485 законопроектов из тех, которые перешли в этот созыв Госдумы", — добавил Мельников.

"Особо мы остановились на рассмотрении вопроса о рассмотрении законопроектов, которые были внесены до 6-го созыва. Таких законопроектов 166. Мы рассмотрели из них 117, и принято всего два", — отметил он.

Первый вице-спикер также подчеркнул, что законопроекты, которые внесены в Госдуму давно, теряют свою актуальность. "Даже если тема, которая там прописана, может быть, и правильная, но всё равно подобные законопроекты надо перевносить с учётом той законодательной базы, которая была обновлена за этот период", — пояснил он.

Также, по словам Мельникова, в Госдуму 7-го созыва за весь период было внесено 1502 законопроекта. Рассмотрено на сегодняшний день из них 736, принято 423. Осталось на рассмотрении 856 законопроектов.