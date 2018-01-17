Putin Team проведет серию студенческих игр "Кубок лидера"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Putin Team и студенческие штабы сторонников президента РФ Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на предстоящих выборах, проведут для молодежи серию студенческих игр "Кубок лидера" ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, сообщается на сайте движения.

"Студенческие штабы сторонников Путина и Putin Team проведут Всероссийскую серию студенческих игр "Кубок лидера" ко Дню российского студенчества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что игры пройдут по трем основным номинациям: основной спорт, киберспорт и творческие баттлы. Также указывается, что студенческие штабы каждого региона самостоятельно выбирают формат проведения "Кубка лидера" в соответствии с существующим в молодежной среде запросом.

"Наиболее масштабные турниры будут проходить с 25 января в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми, Челябинске, Ульяновске и Краснодаре. Финальные соревнования "Кубка лидера" по киберфутболу пройдут с 8 по 11 февраля в Москве", — следует из сообщения.

Представители Putin Team напоминают, что после заявления Владимира Путина о намерении баллотироваться на новый президентский срок российская молодежь инициировала создание студенческих штабов в поддержку действующего президента России. Они отмечают, что в настоящее время штабы активно работают более чем в 40 регионах России и занимаются организацией студенческих мероприятий и акций, дополнительных образовательных площадок для молодежи.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября 2017 года объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина.