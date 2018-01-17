МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Необходимо усиливать позиции местного самоуправления в России и повышать степень финансово-экономической самодостаточности муниципалитетов, заявил в среду журналистам председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Новые технологии – создают новые возможности не только для крупных, но и для небольших населенных пунктов, и эти возможности необходимо задействовать. Необходимо усиливать позиции местного самоуправления, повышая степень финансово-экономической самодостаточности муниципальных образований", — сказал Грызлов.

Он добавил, что для обеспечения устойчивого развития России надо обсуждать не только формы реализации экономической политики, но и перспективы развития территорий. "Планируя пространственное развитие, необходимо ориентироваться на укрепление единства страны и солидарности общества. В том числе, развитие агломераций призвано помогать, а не препятствовать развитию других территорий", — сказал председатель высшего совета ЕР.

Для обеспечения единых стандартов жизни и укрепления единого социально-экономического и культурного пространства России, отметил Грызлов, необходимо обеспечить и равную территориальную, транспортную доступность социально-значимых объектов и услуг, а также содействовать рациональной занятости, трудоустройству людей "в границах региональных систем расселения, укрепления информационных и транспортных связей между населенными пунктами".